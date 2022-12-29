الخارجية الروسية تنتقد سعي واشنطن لتقديم كييف في صورة «صانع السلام»

انتقدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، سعى الولايات المتحدة الدائم لإظهار النظام في كييف في صورة «صانع السلام».

وقالت زاخاروفا، حسبما أفادت قناة «روسيا اليوم» الإخبارية اليوم الخميس ، إن «الحديث عن عقد ما يسمى بـ (قمة السلام) في ذكرى بدء الأزمة في أوكرانيا بمقر الأمم المتحدة والتي صاغها فيما يسمى بـ صيغة السلام ليست سوى حيلة أخرى من حيل العلاقات العامة من جانب واشنطن، التي تحاول مؤخرا تقديم النظام كييف في صورة صانع السلام».

وكانت الخارجية الروسية قد رفضت «صيغة السلام» التي طرحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث أكدت الوزارة على أن السلطات الروسية لا تخطط لإجراء حوار مع كييف على أساس بنود «صيغة السلام» التي اقترحها الرئيس الأوكراني، فيما وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مفهوم خطة السلام الأوكرانية بأنه «وهمي».