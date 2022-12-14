واشنطن تعلن استعدادها لتزويد الجيش الأوكراني بصواريخ «باتريوت»

أعلن مسؤولون في الإدارة الأمريكية، اليوم، أن الولايات المتحدة أصبحت، بعد تردد طويل، مستعدة لتلبية طلب كييف وتزويد الجيش الأوكراني ببطارية صواريخ «باتريوت».

ونقلت قناة «الحرة» الأمريكية عن مسئولين - لم تسمهم - إن موافقة نهائية تتعلق بمنح الولايات المتحدة بطارية صواريخ باتريوت لأوكرانيا يمكن أن يتم الإعلان عنه اعتبارا من هذا الأسبوع، بعد مصادقة وزير الدفاع الأمريكي «لويد أوستن»، عليها وإرسالها إلى البيت الأبيض للحصول على الضوء الأخضر النهائي.

زيلينسكي: أدعو الدول الغربية لتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي حديثة

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، دعا العواصم الغربية إلى تزويد بلاده بأنظمة دفاع جوي حديثة من أجل التصدي للضربات الروسية المكثّفة، التي زادت وتيرتها منذ أكتوبر الماضي بقصفها للبنية التحتية لشبكة الطاقة في أوكرانيا.

وتعد صواريخ «باتريوت»، التي أثبتت قدرتها على نطاق واسع في السنوات الأخيرة بالعراق والخليج، من الأسلحة النوعية القادرة على الحد بقوة من فاعلية الضربات الروسية على أوكرانيا.