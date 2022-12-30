حفل ناجح للفنان سعد لمجرد بشرم الشيخ والأطفال يشاركونه الرقص على المسرح

أحيا الفنان سعد لمجرد م حفلا غنائيا كبيرا بمدينة شرم الشيخ أمس، ضمن احتفالات العام الجديد 2023 ويأتي الحفل بعد غياب عن الحفلات في مصر خلال الفترة الأخيرة.

وبدأ سعد لمجرد حفله الغنائي بأغنية الجمال «عدى الكلام»، وقدمها مصحوبة باستعراض شاركه فيه عدد من الراقصين الاستعراضيين.

حفل ناجح لسعد لمجرد في شرم الشيخ

وقدم سعد لمجرد خلال الحفل أكثر من أغنية مصحوبة بالاستعراض، فضلا عن عدد كبير من الأغاني لمطربين مصريين غازل من خلالها الجمهور المصري وكان من بينها أغنية سواح للعندليب عبد الحليم حافظ وثلاث أغاني للفنان عمرو دياب، وسط مشاركة جمهور من المغرب أهدوه علم الدولة المغربية وقام برفعه على خشبة المسرح.

أما عن أكثر المشاهد التي لفتت الانتباه في الحفل فكانت اهتمام الفنان سعد لمجرد بالأطفال حيث حرص على استضافة عدد منهم على خشبة المسرح والرقص معهم والتقاط عددا من الصور معهم لأكثر من مرة.