سعد لمجرد: بحب المصريين وتحت أمرهم في أي وقت يطلبوني.. «صور»

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي الخاص بالفنان المغربي سعد لمجرد، قبل حفله المقرر إقامته غدًا الخميس في مدينة شرم الشيخ.

سعد لمجرد يوجه الشكر للمصريين

وبدأ المؤتمر بكلمة للفنان سعد لمجرد، الذي قال: «عاوز أشكر الشعب المصري، أنا بحبهم جدا وعندي ذكريات كتير في شرم الشيخ، علشان كدا حبيت أرجعها وأغني فيها مرة تانية».

وأعرب سعد لمجرد عن سعادته بتواجده على أرض مصر، متابعًا: «أنا تحت أمركم دايما وليا الشرف أن أكون جزءًا من السياحة لشرم الشيخ».

كما تحدث الفنان المغربي عن حياته بعد الزواج، قائلًا: «هديت شوية وأنا محظوظ بزوجتي جدا ومبسوط بالخطوة دي».