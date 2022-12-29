سعد لمجرد يكشف عن أغاني حفله في شرم الشيخ.. اثنان للهضبة وواحدة للعندليب

ساعات قليلة، تفصلنا عن انطلاق حفل الفنان سعد لمجرد في مدينة شرم الشيخ، المقرر إقامتها اليوم، بعد غياب سنوات.

وأجرى الفنان سعد لمجرد بروفتين الأولى مساء أمس الأربعاء، والثانية صباح اليوم الخميس، والتى أجرى خلالها بروفه على عدد من الأغاني، التي سيقدمها خلال الحفل، من بينها أغاني الهضبة عمرو دياب.

ويقدم سعد لمجرد خلال حفله الغنائي أكثر من أغنية للفنان عمرو دياب من بينها: «وحكايتك إيه، وسهران»، إذ كشف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الهضبة من ضمن الفنانين المحبوبين لديه، ويحب أغانيه وقدرته على الاستمرارية والنجاح.

تقديم سعد لمجرد أغاني لـ عبد الحليم حافظ

وسيقدم الفنان سعد لمجرد خلال حفله أغنية سواح للفنان عبد الحليم حافظ، بالإضافة إلى تقديم أغانيه المصرية.

يذكر أن الفنان سعد لمجرد كان قد أقام يوم أمس الأربعاء، مؤتمرا صحفيا، كشف من خلاله جميع تفاصيل حفلته الغنائية والعماله المنتظرة.