سعد لمجرد يشدو باللهجة المصرية في حفل شرم الشيخ

أحيا الفنان المغربي سعد لمجرد حفلًا غنائيًا في مدينة شرم الشيخ في أول ظهور له بعد غياب 7 سنوات.

سعد لمجرد يقدم الشكر للجمهور المصري

قدم سعد لمجرد خلال الحفلة عدد من أهم وأبرز أغنياته منها «الحلق وعدى الكلام وانساي، ومن أول دقيقة وإنتي باغية واحد ولمعلم»، ثم قدم الشكر للجمهور المصري.

ومن المقرر أن يقدم الفنان المغربي اغنيته الجديدة نفسي أشوفك التي كتب كلماتها هاني عبدالكريم وألحان أحمد الهرم.

سعد لمجرد يرفع العلم المغربي

وخلال الحفل رفع سعد العلم المغربي احتفالا بالإنجاز الرياضي الكروي الذي حققه منتخب المغرب، والذي رسم الشعور بالفخر والفرحة لدى كل العرب.