قناة القاهرة الإخبارية: 64 قتيلا بسبب العاصفة الثلجية في الولايات المتحدة

كشف رامي جبر مراسل «القاهرة الإخبارية» من العاصمة الأمريكية واشنطن، عن آخر تطورات العاصفة الثلجية التي تضرب البلاد، وأعلنت حالة الطوارئ في البلاد.

الحكومة ستصدر تحذيرات مبكرة للمواطنين

وأوضح «جبر» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميمة تمام في فضائية «القاهرة الإخبارية» أن العواصف الرعدية سيكون لها استعدادات مختلفة عن العواصف الثلجية، مشيرًا لأن الحكومة ستصدر تحذيرات مبكرة للمواطنين تحذرهم من الخروج للشوارع وستصل لهم على الهواتف المحمولة.

وأشار إلى أن هناك حالة غضب لدى بعض وسائل الإعلام والسكان بسبب الاستعدادات المتأخرة وغير الكافية التي وفرتها ولاية نيويورك لهم والتي بسببها لقي 39 شخصًا مصرعهم في مقاطعة إيري، وحدها ولقى 25 شخصًا في باقي الولايات الأمريكية جراء الطقس.

الحكومة الفيدرالية تدخلت وأعلنت حالة الطوارئ

وأشار إلى أن ولاية إيري استحوذت على معظم القتلى، ما جعل الحكومة الفيدرالية تتدخل وتعلن حالة الطوارئ، مؤكدًا احتمالية اكتشاف قتلى آخرين عند رفع الجليد وبعد ذوبانه.

ولفت إلى أن حاكمة نيويورك أعلنت أن هذه العاصفة الثلجية هي أقوى عاصفة تضرب الولاية في العصر الحديث منذ بدأ تدوين تاريخ الولاية.