أمريكا تحاول التعافي من العاصفة الثلجية.. وتوقعات بارتفاع درجات الحرارة

كافح عمال الطرق والسكان الذين أنهكتهم العاصفة في غرب ولاية نيويورك الأميركية لإزالة الثلوج، أمس، بعد عاصفة ثلجية مميتة ضربت الولايات المتحدة، بداية الأسبوع الجاري، مع استمرار تساقط الثلوج وتنبؤات بارتفاع سريع في درجات الحرارة وهطول أمطار مما قد يتسبب في سيول ويحول المشهد المتجمد إلى بركة، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

مدينة «بافالو» كانت نقطة بداية العاصفة

وكانت مدينة بافالو، التي تقع في ولاية نيويورك، نقطة بداية موجة تجمد وعاصفة شتوية قاسية ضربت معظم أنحاء أمريكا، الأسبوع الماضي وخلال عطلة عيد الميلاد، وامتدت جنوبا حتى الحدود المكسيكية.

ومن جهتهم، قال مسؤولون، أمس، إن عدد الضحايا جراء العاصفة في مقاطعتي «إيري» و«نياغرا» بنيويورك، ارتفع إلى 32 شخصا، وذلك بالتزامن مع تراجع معدل تساقط الثلوج، فيما واصلت فرق الطوارئ البحث عن المركبات المدفونة تحت الثلوج المتراكمة، التي بلغ ارتفاعها عدة أقدام، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء «رويترز».

العثور على ضحايا متجمدين داخل سياراتهم

وفي هذا الصدد، قال مارك بولونكارز، المسؤول في مقاطعة «إيري» بولاية نيويورك، إنه تم العثور على بعض الضحايا متجمدين داخل سياراتهم، بينما كان بعضهم تحت الثلوج المتراكمة في الشوارع، وتوفي آخرون بحالات صحية طارئة مثل السكتة القلبية أثناء محاولة إزالة الثلوج.

توقعات بشأن ارتفاع درجات الحرارة وذوبان الثلوج

كما ذكرت شبكة «إن بي سي نيوز» الأمريكية، أن 60 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم في حوادث تتعلق بسوء الأحوال الجوية خلال الأيام القليلة الماضية في الولايات المتحدة، فيما توقعت هيئة الأرصاد الوطنية ذوبان سريع للثلوج، الذي سيغير الموقف جذريا، في وقت لاحق هذا الأسبوع، مع ارتفاع درجات الحرارة لمستويات ربيعية أعلى بكثير من درجة التجمد وأعلى من المستوى الطبيعي ترافقها أمطار قد تتسبب في حدوث سيول.