البروفات النهائية لحفل هاني شاكر في رأس السنة بلبنان «فيديو»

يجري الفنان هاني شاكر البروفات النهائية لحفله المقرر إقامته الليلة في لبنان، ضمن احتفالات رأس السنة، التي يحيي ضمنها حفلين الأول الليلة والثاني غدا.

حفل شاكر الليلة يكون بمصاحبة الفنانة ماريا إليسا، وتحت قيادة المايسترو بسام بادور، في فندق طلال بلازا، والحفل الثاني غدا بصالة لاسال صيدا الرميلة في لبنان تحت قيادة المايسترو بسام بادور.

هاني شاكر وعمر كمال لن يجتمعا في حفل واحد

ونفى هاني شاكر منذ أيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» مشاركة عمر كمال له في حفلات لبنان من خلال بيان نصه كالتالي: توضيحا لما تم تداوله على السوشيال ميديا وعن لقاءات صحفية مؤخرًا بشأن حفلاتي في لبنان وسوريا والخارج في رأس السنة وغيرها من الحفلات، أحب أوضح إن شركة عكنان وشركة GMH هما الشركات المنظمة لحفلاتي في لبنان، ويتحدث عنهم السيد حسين كسيرة، وأي حديث صحفي مع أي شخص آخر يعتبر منتحل صفة، وأنه أيضا لا يوجد حفل بالمشاركة مع عمر كمال وهذا فقط للتوضيح».