توقعات بسقوط ثلوج ليلة رأس السنة في سانت كاترين

تنطلق احتفالات العام الميلادي الجديد في غضون 24 ساعة، وتستعد دول العالم للاحتفال بهذه المناسبة بطرق مختلفة، أما عشاق مدينة سانت كاترين فيفضلون الاحتفال ليلة رأس السنة بشكل مختلف بعيدا عن الزحام.

اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين قال في تصريح خاص لـ «الوطن»، إن مدينة سانت كاترين استقبلت قرابة 2000 سائح من مختلف دول العالم لقضاء ليلة رأس السنة فوق قمم الجبال.

تساقط الثلوج

وأكد العناني أن درجات الحرارة منخفضة في كل أنحاء المدينة منذ بداية الشتاء وتصل إلى تحت الصفر معظم الأحيان لا سيما فوق قمم الجبال، مشيراً إلى أن مدينة سانت كاترين ترتفع نحو 1600 متر فوق مستوى سطح البحر والقمم الجبلية بالمدينة تصل إلى ارتفاعات تزيد عن 2000 متر، بالتالي فرصة تكون الثلوج تكون متاحة فوق قمم الجبال.

وأضاف أن هناك توقعات بسقوط ثلوج على القمم الجبلية والمدينة ليلة رأس السنة، موضحاً أن المدينة معتادة على هذه الأجواء التي تشبه دول أوربا وهي تجذب آلاف السياح للمدينة كل عام.

جبل سانت كاترين أقل درجة حرارة

وقال اللواء طلعت العناني إن سانت كاترين تتجمد في الشتاء، وتسجل درجات حرارة أقل من الصفر، وسجل جبل سانت كاترين، 6 درجات تحت الصفر، ووصلت درجة حرارة جبل موسي إلى 3 درجات تحت الصفر، ودرجة حرارة جبل عباس، 4 درجات تحت الصفر، ومدينة سانت كاترين سجلت 3 درجات.