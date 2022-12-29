ثلوج خفيفة فوق قمم جبال سانت كاترين ودرجة الحرارة تصل لـ7 تحت الصفر

تعيش مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء أجواء أوروبية في موسم الشتاء، حيث تنخفض درجة الحرارة إلى ما تحت الصفر منذ الساعات الأولى من الليل وحتى فجر اليوم التالي، كما تتكون طبقات ثلجية خفيفة فوق قمم الجبال العالية.

وقال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، لـ«الوطن»، اليوم الخميس، إن المدينة تتعرض لموجة سديدة البرودة منذ مطلع الأسبوع الجاري، مشيرا إلى عدم سقوط أمطار أو سيول حتى الآن، لكن هناك برودة شديدة وطبقات ثلجية خفيفة فوق الجبال.

سانت كاترين تحت الصفر

وأوضح رئيس مدينة سانت كاترين، أن درجات الحرارة تنخفض بشدة مع غروب الشمس وتصل إلى أدنى مستوياتها مع منتصف الليل وحتي الفجر، مشيرا إلى أن درجات الحرارة اليوم الخميس سجلت فوق جبل سانت كاترين 7 تحت الصفر، وجبل عباس 5 تحت الصفر، وجبل موسى 3 تحت الصفر، ومدينة سانت كاترين 1 تحت الصفر.

وتابع، بأن نسبة الرطوبة انخفضت بشدة وبلغت 25%، وسرعة الرياح 11 كيلو مترا في الساعة.

درجات الحرارة في جنوب سيناء

ما زالت موجة الطقس البارد تضرب بداية رأس سدر حتى طابا، وانخفضت درجات الحرارة في كل المدن، وجاءت كالتالي:

１- مدينة الطور 11 درجة ونسبة الرطوبة 63%.

２- شرم الشيخ 12 درجة وسرعة الرياح 12 كيلو متر في الساعة.

３- طابا 9 درجات وسرعة الرياح 21 كيلو متر.

４- دهب 14 درجة وبلغت نسبة الرطوبة 52%.

５- رأس سدر 9 درجات ونسبة الرطوبة 86%.