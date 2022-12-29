غرفة المنشآت السياحية: المطاعم تعمل وفقا لمواعيد الشتاء في ليلة رأس السنة

قال محمد فتحي، رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه جرى الاستعداد بشكل جدي لاستقبال الرواد خلال ليلة رأس السنة، السبت المقبل، إذ انتهت مطاعم القاهرة والجيزة من حجز جميع الأماكن بها، موضحا أن الغالبية الكبرى منها أعدت قوائم طعام مخصصة، فضلا عن فقرات فنية.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن مواعيد عمل المطاعم السياحية خلال ليلة رأس السنة، ستكون وفقا للمواعيد الطبيعية خلال فصل الشتاء، موضحا أن مواعيد عمل مسارح المنوعات خلال الكريسماس ورأس السنة ستكون من الساعة 11 صباحا حتى 3 من صباح يوم الأحد.

فيما ستكون مواعيد عمل صالات الديسكو خلال ذات الفترة من الساعة 10 صباحا وحتى 3 من صباح الأحد، بينما ستكون مواعيد العمل خلال رأس السنة ستكون بالنسبة للمطاعم والمنشآت السياحية من الساعة 5 صباحا، وحتى 12 منتصف الليل.

السياحة العربية

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن متوسط نسب إشغال المطاعم والمنشآت السياحية الموجودة بالقاهرة والجيزة خلال رأس السنة ستتخطى حاجز الـ90%، موضحا أن زيادة الحركة السياحية الوافدة من الدول العربية إلى مصر خلال هذا الأسبوع تعتبر السبب الرئيسي في زيادة نسب الإقبال خلال تلك الفترة، موضحا أن السياح السعوديين سيكونوا الأكثر تواجدا بالمنشآت والمطاعم السياحية بالقاهرة الكبرى خلال ليلة رأس السنة.

إشغالات فنادق القاهرة خلال ليلة رأس السنة

وأوضح أن العديد من فنادق القاهرة والجيزة بلغت نسب الإشغال بها خلال رأس السنة إلى ما يقرب من 100%، لافتا إلى أن نسب الإشغال بالمنشآت الفندقية بالغردقة وشرم الشيخ وأسوان والأقصر ستكون جيدة أيضا.