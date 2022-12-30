سعر جرام الفضة اليوم في مصر 2022.. منها الإيطالي والسعودي

كشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، سعر جرام الفضة اليوم 2022، حيث اتجه البعض لشراء المشغولات الفضية بعد عدم استقرار أسعار الذهب محليا ودوليا.

سعر جرام الفضة اليوم في مصر 2022

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي سعر جرام الفضة اليوم في مصر 2022 وسعره عالميا وأسعار بعض المشغولات الذهبية في محلات الصاغة اليوم.

جرام الفضة اليوم في مصر

بحسب بوابة الأسعار سجل سعر جرام الفضة اليوم 2022 عالميا نحو 23.66 دولار / أوقية، فيما سجل بالجنيه المصري الآتي:

جرام فضة نقي عيار99.9 اليوم 19.08 جنيه

جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم 18.28

جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم 17.65

جرام فضة عيار 916 اليوم 17.48

جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم 16.70

جرام فضة عيار 800 اليوم 15.27

جرام فضة عيار 750 اليوم 14.31

جرام فضة عيار 585 اليوم 11.16

الذهب اليوم

سعر عيار 24 بيع 1840 شراء 1863.

سعر عيار 22 بيع 1687 شراء 1708.

سعر عيار 21 بيع 1610 شراء 1630.

سعر عيار 18 بيع 1380 شراء 1397.

سعر عيار 14 بيع 1073 شراء 1087.

سعر عيار 12 بيع 920 شراء 931.

سعر الأونصة اليوم بيع 57,224 شراء 57,935.

سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 12,880 شراء 13,040.

سعر الكيلو الذهب اليوم بيع 1,840,000 شراء 1,862,85.