عروس «الشبكة الفضة» بطنطا: الزواج بتقوى الله وليس بالذهب والألماظ

«الحلال مش بالذهب والألماظ المهم يتقي ربنا فيا» بهذه الكلمات عبَّرت غادة، عروس طنطا، عن رضاها وسعادتها عقب شراء شبكة من الفضة بدلاً من الذهب، لإتمام خطبتها من عريسها كريم، داخل أحد محال الفضة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، مشيرة إلى أن الذهب ليس دليلا على الزواج الناجح وليس مقياساً للعريس، ومع ارتفاع أسعار الذهب لجأ العروسان للشبكة الفضة.

رأت فيه الزوج المناسب

«الزواج بتقوى الله مش بالفلوس»، هكذا قالت غادة، العروس، لـ«الوطن»، موضحة أنها هي البنت الوحيدة لوالدتها، ووالدها متوفى منذ فترة طويلة، وعندما تقدم «كريم» لخطبتها، رأت فيه أنه الرجل المناسب لها، «كان واضح معانا في الأول واتكلم معانا بصراحة»، بحسب قولها.

موقف أسرة العروس

واستكملت العروس أن كثيراً من الزيجات التي اشترى فيها العروسان ذهب فشلت، قائلة «لازم كل بنت تدور على شريك حياتها اللي تقدر تكمل معاه وتتحمل معاه متاعب الحياة الصعبة والاستغناء عن الذهب واستبداله بفضة كان من ضمن تسهيل أمور الزواج وإتمامه من زوج صالح يراعي الله في معاملته»، مشيرة إلى أن أسرتها ليس لديها أي مشكلة في الاستغناء عن الذهب واستبداله بفضة «إحنا الاتنين عاوزين نكمل حياتنا مع بعض لازم نسهلها علينا الزواج مش بالذهب».

عريس الفضة

قال كريم ممدوح، لـ«الوطن»، إنه يبلغ من العمر 30 عاماً، ومقيم بمدينة طنطا، ويعمل شيف في أحد محال المشويات، أنه أراد دخول البيت من بابه، ونظراً لظروفه المادية، وعدم قدرته على شراء شبكة من الذهب، قرر أن يذهب إلى أسرة العروس، وأن يكون صادقاً معاهم، «بنات الناس مش لعبة» وأخبرهم بأنه لا يستطيع شراء شبكة من الذهب، وأنه سوف يستبدلها بفضة، الأمر الذي قابلته والدة العروس في بداية الأمر بالرفض، وسرعان ما تغير قرارها ورحبت بذلك.

ربنا يقدرني وأجيب ذهب

«إحنا بنشتري راجل» كانت هذه الجملة هي رد والدة العروس، بحسبما روى الشاب كريم، ونزل هو وعروسه إلى أحد محال بيع الفضة بطنطا، واختيار الشبكة في جو عائلي ووسط حالة من الفرحة تخيم على وجوه الأسرة، وتعالت أصوات الزغاريد، ووعد العروس أنه سوف يستبدل الشبكة الفضة بأخرى ذهب، في حال مقدرته على ذلك.