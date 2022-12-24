حفاظا على حياتك.. 5 إجراءات لمواجهة حوادث الصعق الكهربائي في الشتاء

قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، 5 نصائح يجب أن يقوم المواطنون بتنفيذها في التعامل مع مهمات الكهرباء خلال فصل الشتاء؛ لمواجهه موجة الطقس السيء وهطول الأمطار حفاظا على حياتهم من حوادث الصعق الكهربائي، على النحو التالي:

الإجراءات التي يجب اتباعها لمواجهة حوادث صعق الكهرباء

- الابتعاد تماما عن مهمات الكهرباء بالشوارع سواء «أعمدة إنارة - أكشاك – كابلات».

- إذا لاحظت وجود أسلاك كهربائية مكشوفة لا تبادر بالاقتراب منها.

- الاتصال سريعا على الخط الساخن للكهرباء على رقم 121 للإبلاغ عن موقع الاسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة.

- الابتعاد عن ملامسة الأجهزة الكهربائية و«فيش الكهرباء عند دخول المنزل وملابسك مبتلة.

- يجب توعية الأطفال الصغار بعدم ملامسة أي من مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.

عزل المهمات الكهربائية للتأكّد من جاهزيتها في ظل موسم الأمطار

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في بيان صادر عنها، اليوم السبت، قيام جميع شركات الكهرباء التابعة للقابضة للكهرباء في المحافظات بعزل المهمات الكهربائية، مثل الأكشاك والمحولات والغرف للتأكّد من جاهزيتها في ظل موسم الأمطار وشدة حركة الرياح، إضافة إلى القيام بأعمال نظافة للأبراج والكابلات والمهمات الكهربائية والتأكد من جاهزيتها للفصل وإعادة التغذية مرة واحدة.

مراجعة مناسيب الأكشاك والغرف القريبة من الأرض لحمايتها من الأمطار

وأشارت الوزارة، إلى إجراء صيانة شاملة لجميع المغذيات الهوائية والتأكد من شد الموصلات وإعادة تربيط المناولات ومراجعة مناسيب الأكشاك والغرف القريبة من الأرض؛ لحمايتها من الأمطار والسيول، وكذلك أسقف أكشاك وغرف الكهرباء، إضافة إلى رفع جميع شركات توزيع الكهرباء عش بالمحافظات درجة الاستعداد القصوى لاستقبال موسم الشتاء من خلال القيام بأعمال صيانة شبكات توزيع الكهرباء ورفع مستوى المهمات الكهربائية في بعض المناطق لحمايتها وتجنب المياه في حالة سقوط أمطار شديدة.