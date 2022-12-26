مصرع 18 شخصا وإصابة 59 آخرين في حوادث شهدتها 6 دول (صور)

شهدت عدة دول حول العالم مجموعة من الحوادث، تنوعت ما بين تحطم طائرة عسكرية بكوريا الجنوبية وانهيار ثلجي بالنمسا ما أسفر عن مصرع 18 شخصًا على الأقل وإصابة 59 آخرين.

وتحطمت طائرة هجومية خفيفة كورية جنوبية من طراز «كيه إيه 1» في «موكجي-ري» شمال شرق كوريا الجنوبية، فيما نجا قائدا الطائرة، وقالت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية، إن لم ترد أنباء عن أضرار بمنازل المدنيين.

وفي 20 نوفمبر الماضي، تحطمت طائرة مقاتلة من طراز «كيه إف 16» في السماء على بعد 20 كيلومترًا غرب «وونجو» بمقاطعة «جانج وون»، فيما نجا الطيار من الحادث.

سقوط الطائرة في حقل بمحافظة «هوينجسونج»

وقال سلاح الجو الكوري الجنوبي، إنَّ الطائرة سقطت في حقل في محافظة «هوينجسونج»، على بعد 140 كيلومترًا شرق العاصمة «سول»، في الساعة 11:43 صباحًا بالتوقيت المحلي «04:40 فجرًا بتوقيت القاهرة» بعد وقت قصير من إقلاعها من قاعدة جوية في مدينة وونجو.

وفي إيران، أسفر انفجار وقع بـ«منجم فلورين» بقرية توي بمدينة دامجان الواقعة في محافظة «سمنان» وسط البلاد، عن مصرع شخصين اثنين على الأقل مصرعهما وإصابة 5 آخرين، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

مسؤول إيراني: الانفجار ناجم عن جهاز التدفئة

وقال محافظ «دامجان» الإيرانية مهدي بندر آبادي، إن الانفجار ناجم عن جهاز التدفئة في غرفة الاستراحة في المنجم، مشيرا لوكالة أنباء «مهر» الإيرانية، إلى أنَّ 7 عمال كانوا موجودين في غرفة الاستراحة.

وفي نيجيريا، لقي 6 أشخاص مصرعهم وأُصيب 16 آخرون في حادث انقلاب حافلة جراء انفجار إطار صباح أمس الأحد، في ولاية باوتشي شمال شرقي البلاد، وقال قائد قطاع في الهيئة الفيدرالية للسلامة على الطرق يوسف عبدالله، في مؤتمر صحفي، إن الحادث وقع على أحد الطرق في منطقة حكومة «جانجوا» المحلية.

وفي كندا، انقلبت حافلة على طريق سريع جليدي في كولومبيا البريطانية عشية عيد الميلاد، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 36 آخرين، وقالت شرطة «الخيالة الملكية» في بيان، إن من المعتقد أن حالة الطرق شديدة الجليد تسببت في الانقلاب.

وأوضحت «هيئة الصحة» أن 8 أشخاص لا يزالون في المستشفى بينهم اثنين في حالة خطيرة.

وفي إسبانيا، ارتفعت حصيلة قتلى سقوط حافلة من فوق جسر في «نهر ليريز» بـ«جاليسيا» شمال غرب البلاد، إلى 6 أشخاص وإصابة 2 أخرين، فيما قال ألفونسو رويدا، عمدة «جاليسيا» الواقعة شمال غربي البلاد، للصحفيين إن جهود البحث والإنقاذ قوضت بسبب هطول الأمطار.

وكانت الحافلة التابعة لشركة «مونباص» تسافر بين مدينتي لوجو وفيجو، فيما قالت وسائل إعلام إسبانية، إنَّ الحافلة كان تقل مجموعة من الأشخاص عائدين من زيارة أقارب محتجزين في مركز سجن «مونتيروسو».

سلبية اختبار الكحول والمخدرات لسائق الحافلة

وأشار متحدث باسم الشرطة الإسبانية، قال في وقت سابق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إنَّ اختبار السائق للكشف عن الكحول والمخدرات جاء سلبيا، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

وفي النمسا، عثرت السلطات على 8 من ممارسي الرياضات الشتوية سالمين بعدما طمروا، في انهيار ثلجي وقع في «منطقة فورارلبرج» غرب البلاد، فيما قالت وكالة «إيه بي إيه» المحلية، إن شخصين لا يزالان في عداد المفقودين، بعد انهيار جليدي وقع في «ليخ زورس» للتزلج الحر، وفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

الانهيار الثلجي وقع على ارتفاع نحو 2700 متر

وقالت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إنَّ الانهيار الثلجي، وقع بعد ظهر أمس الأحد، على ارتفاع نحو 2700 متر فوق مستوى سطح البحر. وأشارت وسائل إعلام نمساوية إلى نقل شخص تمّ إنقاذ من الانهيار، جواً إلى «مستشفى إنسبروك» مصاباً بجروح خطيرة، لكن حالته ليست حرجة.

وفي وقت سابق، نشرت السلطات النمساوية، عدة طائرات مروحية وفرق بحث بعد الحادث مباشرة، فيما أغلق «ليخ زورس» منطقة التزلج.