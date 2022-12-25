إصابة 5 أشخاص بينهم رضيع في حوادث متفرقة بكفر الشيخ

أُصيب 5 أشخاص، اليوم الأحد، بإصابات مختلفة في حوادث متفرقة بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بمراكز «كفر الشيخ، والحامول، ومطوبس»، وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم وإسعافهم.

تفاصيل الحوادث

كان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، بوصول مصابين في حوادث متفرقة بـ3 مراكز تابعة لمحافظة كفر الشيخ، وتم احتجازهم بقسم الاستقبال لإسعافهم.

بالانتقال والفحص تبين من سجلات مستشفى كفر الشيخ العام، إصابة كلا من «ر.ا.غ»، 37 سنة، بجروح في الوجه، و«ف.إ.م»، 45 سنة، بكسر في اليد وجرح بالوجه، في حادث انقلاب «توك توك» بقرية شنو بمركز كفر الشيخ، كما أصيب «ح.م.ح»، 40 سنة، من مركز مطوبس، بجروح وكدمات في مشاجرة، و«ج.ع.ل»، 32 سنة، من مركز الحامول، بكدمات وسحجات في انقلاب دراجة نارية، كما أُصيب الطفل «ع.م.ع»، عمره عام، من محلة مسير بمركز كفر الشيخ، بتسمم لتناول مادة كلور.

تقديم الإسعافات للمصابين

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى، وتم تحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق والأمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.