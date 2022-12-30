الخارجية الأمريكية: «بيليه» مثل مصدر إلهام لعدة أجيال في كرة القدم

قال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، إن إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو «بيليه» أسطورة حقيقية وكان يمثل مصدر إلهام لعدة أجيال في كرة القدم، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وتوفى أسطورة كرة القدة البرازيلية والعالمية، بيليه، أمس الخميس، في مستشفى «ألبرت أينشتاين» في «ساو باولو» عن عمر يناهز 82 عاما، جراء إصابته السابقة بالتهاب رئوي، وخضوعه لإعادة تقييم العلاج الكيميائي لـ«سرطان القولون»، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وكان الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، أعلن في وقت سابق، حدادا رسميا لمدة 3 أيام على وفاة «بيليه»، فيما تداول مقطعا مصورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قيام نادي «سانتوس» البرازيلي بتجهيز مراسم الدفن لـ«بيليه».

وفي وقت سابق، وودع «الجوهرة السوداء»، بيليه، عائلته وأصدقاءه عبر رسالة صوتية وجهها لهم من مستشفى «ألبرت أينشتاين»، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

وكان بيليه، قال في وقت سابق، في رسالة مفتوحة عن حلمه، إن الحياة فرصة، مضيفا:« ما نفعله بها متروك لكل واحد منا»، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام برازيلية.