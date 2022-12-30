7 أحداث عالمية خلال 24 ساعة.. بينها وفاة بيليه وفيضانات الفلبين

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، 6 أحداث كان من أهمها ارتفاع حصيلة قتلى الأمطار الغزيرة والفيضانات التي اجتاحت أجزاء من الفلبين، إلى 44 شخصا على الأقل، فيما شهدت البرازيل، رحيل أسطورة الملاعب الجوهرة السوداء «بيليه» عن عمر ناهز «82 عاما».

وفي الفلبين، قالت «الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث»، اليوم الجمعة إن الأمطار الغزيرة والفيضانات التي اجتاحت أجزاء من البلاد خلفت 44 قتيلا على الأقل و28 في عداد المفقودين، وفاق لما ذكرته قناة «سي جي تي إن» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

تدمير 17 ألف و300 فدان من المحاصيل جراء أمطار الفلبين

وفي وقت سابق، أشارت «الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث»، إلى تدمير مئات المنازل وأكثر من 7000 هكتار«17 ألف و300 فدان» من المحاصيل بسبب الأمطار، فيما لا يزال عمال الإنقاذ يبحثون عن أكثر من 20 آخرين في عداد المفقودين.

وفي السعودية، وجه مركز الكوارث بـ«إمارة منطقة مكة»، نداء عاجلا للجميع بضرورة تجنب الأنفاق لإغلاقها بسبب ارتفاع منسوب المياه احترازيا.

#توعية :

في حال وصول التحذيرات الصوتيه على هاتفك الجوال الرجاء عدم الهلع والالتزام

بتعليمات الدفاع المدني والبقاء في مواقع آمنة وعدم الخروج إلى إنتهاء الحالة .#أمطار pic.twitter.com/KjMm9ohOwU — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) December 29, 2022

وفي وقت سابق، توقع «المركز الوطني للأرصاد»،أن تشهد معظم مناطق المملكة العربية السعودية، حتى غدا السبت ، حالة مطرية متوسطة إلى غزيرة يصحبها جريان السيول، وتساقط البرد، وأتربة مثارة، وتدنّ للرؤية الأفقية.

مصرع ما لا يقل عن 19 شخصا جراء حريق بفندق«جراند دياموند»

وفي كمبوديا الواقعة جنوب شرقي قارة آسيا، لقى ما لا يقل عن 19 شخصا مصرعهم وأصيب ما لا يقل عن 70 شخصا جراء حريق نشب بفندق وكازينو «جراند دياموند سيتي»، في بلدة «بويبت» القريبة من الحدود التايلاندية شمال غربي البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

الحكومة الكمبودية تشكل لجنة للتحقيق في الحريق

واندلع الحريق، صباح أمس الأول الأربعاء، بالفندق، ما تسبب في حصار عدد من الأشخاص داخل المبنى، فيما لا يزال سبب الحريق غير معروف.وقالت وسائل إعلام،إن أكثر من 400 شخص معظمهم من التايلانديين، كانوا في المبنى عند اندلاع الحريق.

بدورها، شكلت الحكومة الكمبودية، لجنة للتحقيق في الحريق، فيما أشار بعض التقارير إلى احتمال انفجار غاز في منطقة المطبخ بالفندق. وقال مسؤولون، إن السيطرة على الحريق استغرق نحو9 ساعات.

ونشرت السلطات، حوالى 300 ضابط شرطة و 11 عربة إطفاء وعدد من المروحيات في مكان الحريق، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وفي إندونيسيا، اضطر قائد طائرة تابعة لشركة «جيت ستار» أقلعت من «مطار ملبورن تولامارين» متجهة إلى «جزيرة بالي» للعودة بها لوجهة انطلاقها، بعد رفضت إدارة «مطار بالي» هبوط الطائرة، بسبب طرازها بعد طيران متواصل لأكثر من 4 ساعات.

إصابة 3 عسكريين سوريين جراء قصف لـ«النصرة» بالقرب من «سراقب»

وفي سوريا، سجلت روسيا، 6 عمليات قصف من جانب «جبهة النصرة» الإرهابية في «منطقة إدلب لوقف التصعيد» شمال غربي البلاد، ما أسفر عن إصابة 3 عسكريين سوريين جراء القصف بالقرب من مدينة «سراقب».

وقال نائب رئيس «مركز المصالحة الروسي»، اللواء أوليج يجوروف، إنه لم يتم تسجيل انتهاكات لوقف إطلاق النار من قبل «الفصائل الكردية» في شمال شرقي سوريا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

رحيل الناشطة البيئية البريطانية فيفيان ويستوود عن «81 عاما»

بدورها، أعلنت دار «فيفيان ويستوود» للأزياء، رحيل مصصمة الأزياء، الناشطة البيئية البريطانية فيفيان ويستوود عن عمر ناهز«81 عاما» في «كلافام» جنوب العاصمة «لندن».

وفي السعودية، تبرع عضو «مجلس الشورى» سعد بن صليب العتيبي، بـ 100 مليون ريال لإنشاء مقبرة مركزية متكاملة في «محافظة الخبر» بالمنطقة الشرقية، بمساحة مليون و800 متر مربع.

رياضيا، فقدت كرة القدم البرازيلية والعاملية، أسطورة الملاعب، الجوهرة السوداء، بيليه، الذي وافته المنية، عن عمر يناهز«82 عاما» بسبب فشل عدة أعضاء نتيجة تطور «سرطان القولون»، الذ كان يعاني منه، وفقا لما أعلنته مستشفى «ألبرت أنشتاين» في «ساو باولو».