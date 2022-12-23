سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الجمعة

ثبات ملحوظ سجلته عملة الكويت، اليوم، في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، إذ وصل سعر الدينار الكويتي للبيع نحو 80.84 جنيه في أحد البنوك العربية.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنية المصري

وفي هذا الإطار، تستعرض «الوطن»، سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، وفقًا لما أعلنته المواقع الرسمية للبنوك، والتي جاءت على هذا النحو:

سعر الدينار في بنك الكويت الوطني

سعر صرف الدينار في بنك الكويت الوطني NBK بلغ 76.03 جنيه للشراء، و81.04 جنيه للبيع.

سعر الدينار في بنك قطر الوطني

بنك قطر الوطني استقر الدينار عند 76.75 جنيه للشراء، في حين بلغ سعر البيع 80.84 جنيه.

سعر الدينار في بنك كريدي أجريكول

كما استقر الدينار في كريدي أجريكول، عند 76.31 جنيه للشراء، و82.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار في البنك الأهلي الكويتي

استقر سعر شراء الدينار، في البنك الأهلي الكويتي «بيريوس»، عند 78.24 جنيه، وبلغ سعر البيع 80.84 جنيه.

سعر الدينار في بنك بلوم

استقر الدينار في بنك بلوم عند 80.36 جنيه للشراء، و80.75 جنيه للبيع.

سعر الدينار في البنك المركزي

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي، عند 80.41 جنيه للشراء، و80.68 جنيه للبيع.

سعر الدينار في بنكي الأهلي ومصر

سعر الدنار في بنكي مصر والأهلي المصري، استقرت عند 77.58 جنيه للشراء، 80.45 جنيه للبيع.

سعر الدينار في المصرف الدولي

بلغ سعر صرف الدينار في المصرف الدولي AIB نحو 76.33 جنيه للشراء، و80.71 جنيه للبيع.