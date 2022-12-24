سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم السبت

تشغل أسعار العملات اهتمام الكثيرين حول العالم خلال تلك الفترة لاعتمادهم عليها في كثير من الأنشطة الاقتصادية، لذا يبحث كثيرون، خاصة ذوي من يعملون في الخارج، عن سعر الدينار الكويتي في البنوك المختلفة اليوم.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن»، سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري وفق آخر تداولات وردت قبل اليوم السبت الموافق 24 ديسمبر، بحسب ما أعلنته المواقع الرسمية للبنوك

سعر الدينار في البنك المركزي

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي عند 80.41 جنيه للشراء، و80.68 جنيه للبيع.

سعر الدينار في بنك الكويت الوطني

سجل سعر صرف الدينار في بنك الكويت الوطني NBK اليوم نحو 76.03 جنيه للشراء، و81.04 جنيه للبيع.

سعر الدينار في البنك الأهلي

وبلغ سعر الدنار في البنك الأهلي المصري، نحو 77.58 جنيه للشراء، 80.45 جنيه للبيع.

سعر الدينار في بنك مصر

وسجل سعر الدنار في بنك مصر اليوم نحو 77.58 جنيه للشراء، 80.45 جنيه للبيع.

سعر الدينار في بنك قطر الوطني

استقر سعر الدينار الكويتي عند 76.75 جنيه للشراء، في حين بلغ سعر البيع 80.84 جنيه.

سعر الدينار في بنك كريدي أجريكول

كما استقر الدينار في كريدي أجريكول، عند 76.31 جنيه للشراء، و82.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر شراء الدينار، في البنك الأهلي الكويتي «بيريوس»، اليوم نحو 78.24 جنيه، وبلغ سعر البيع 80.84 جنيه.

سعر الدينار في بنك بلوم مصر

استقر الدينار في بنك بلوم مصر عند 80.36 جنيه للشراء، و80.75 جنيه للبيع.

سعر الدينار في المصرف الدولي

بلغ سعر صرف الدينار في المصرف الدولي AIB نحو 76.33 جنيه للشراء، و80.71 جنيه للبيع.