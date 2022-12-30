عمدة قرية بالشرقية عن إطلاق مبادرة لتقليل نفقات الزواج: «بنيسر على الشباب»

قال العمدة هاني الشبراوي، أحد مدشني مبادرة تقليل نفقات الزواج بالشرقية، إن فكرة إطلاق المبادرة، جاءت بسبب ملاحظة أن هناك نسب عالية من ارتفاع سن الزواج بمصر سواء للفتيات أو للشباب، إضافة إلى إرتفاع نسب السيدات الغارمات نتيجة تجهيز بناتهن بصورة كبيرة، متابعًا: «السيدات محبوسين بالسجون عشان شوية كوبايات وشوية بطاطين وتلاجة ولا غسالة، فراحت الست مضت على إيصال أمانة وزنقت نفسها واتحبست وبعد كده تلم تبرعات عشان تعرف تخرج وتقول لله يا محسنين».

أيام الرسول تزوجوا بآيات من القرآن

وأضاف «الشبراوي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر ببرنامج «8 الصبح» على فضائية dmc، أن العادات والتقاليد الخاصة بالزواج خاطئة وتعتمد على المبالغة في التجهيزات وهو ما لم ينص عليه الدين الإسلامي، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال «التمسوا ولو خاتمًا من حديد»، فكان المهر في أيام الرسول الكريم يمكن أن يكون قاصرًا على آيات من القرآن الكريم.

أعراف المصريين في الزواج

وأوضح أن التقاليد والعادات التي تبناها المصريون في تجهيزات الزواج، هي التي ضيقت عليهم، فما فعله المصريون بأنفسهم من وضع مثل هذه التقاليد حملتهم أكثر مما يحتملوا.

وعن استجابة أهالي القرية، أشار «الشبراوي» إلى أن ما شجع الناس بالقرية على تبني هذه الأفكار والتقليل من نفقات الزواج والتيسير على الشباب، هو صعوبة الوضع الاقتصادي للشباب المقبلين على الزواج، مؤكدًا ضرورة إقناعهم لأن التيسيير في الزواج يصب في مصلحتهم جميعًا، إذ أن هناك بمصر الآن أكثر من 8 ملايين فتاة لم تتزوج.