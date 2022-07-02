تشييع جنازة أم قتلها ابنها لرفضها مساعدته في تكاليف الزواج بالقليوبية

شيع أهالي قرية «برقطا» بمحافظة القليوبية، جثمان ربة منزل لقيت مصرعها طعنا بالسكين على يد ابنها، وسط انهيار أقاربها الذين رددوا عبارات تفيد أنها كانت ضحية غدر من ابنها.

ضبط المتهم بقتل أمه

وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة كفر شكر، من القبض على شاب بقتل والدته بطعنات نافذة بالسكين، بعد 3 ساعات فقط من ارتكاب الجريمة التي شهدتها قرية «برقطا» وانتهت بقتل المتهم لوالدته في مشادة كلامية بينهما تطورت إلى التعدي عليها بالسكين، وسدد لها طعنات بالصدر، ونُقلت الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

التحفظ على المتهم لاتهامه بقتل والدته

وأمرت جهات التحقيق بمركز كفر شكر في محافظة القليوبية بالتحفظ على المتهم، لاتهامه بقتل والدته بسبب الخلافات العائلية، كما صرحت النيابة بدفن جثة المجني عليها، وطلبت عرض المتهم رفقة تحريات المباحث حول الواقعة وبيان ملابساتها.

وتمكنت ضباط مباحث مركز شرطة كفر شكر من القبض على شاب بقتل والدته بطعنات نافذة بالسكين، بعد 3 ساعات فقط من ارتكاب الجريمة التي شهدتها قرية «برقطا» وانتهت بقتل المتهم لوالدته في مشادة كلامية بينهما تطورت إلى التعدي عليها بالسكين، وسدد لها طعنات بالصدر، وتم نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

وأمرت جهات التحقيق بمركز كفر شكر في محافظة القليوبية بالتحفظ على المتهم لاتهامه بقتل والدته في قرية «برقطا» دائرة المركز بسبب الخلافات العائلية كما صرحت النيابة بدفن جثة المجني عليها، وطلب عرض المتهم رفقة تحريات المباحث حول الواقعة وبيان ملابساتها.

المجني عليها رفضت مساعدة المتهم

وكشفت التحقيقات في الواقعة، أن المجني عليها ربة منزل لديها ولدان ومنفصلة عن زوجها منذ فترة، وتعيش برفقة ولديها، والمتهم أنهى الخدمة العسكرية ويريد الزواج في إحدى الشقق السكنية التي تمتلكها والدته بسبب غلاء المعيشة، والأم تملك أكثر من منزل، فنشبت مشادة بينهما فاستشاط غضبا وطعنها باستخدام سكين فأرداها قتيلة في الحال، وهرب غير أنه ضُبط بعد الواقعة بـ3 ساعات.