الفيدرالي الروسي يعتقل أوكرانيا كان يخطط لهجمات إرهابية في القوقاز

أفادت قناة «العربية»، في نبأ عاجل، بأنّ الأمن الفيدرالي الروسي أعلن اعتقال أوكراني كان يعد لهجمات إرهابية في القوقاز بتعليمات من كييف.

في سياق آخر، أعلن الجيش الأوكراني، أن روسيا أطلقت 16 طائرة مسيرة منذ الساعات الأولى من اليوم وتم التصدي لجميعها.

كما أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوريجيا ، فلاديمير روغوف، سماع دوي ما لا يقل عن 3 انفجارات في مدينة زابوروجيه التي لا تزال خاضعة لسيطرة كييف، بحسب وكالة «نوفوستي» الروسية.

وكتب روغوف على «تيلجرام»: «سمعت انفجارات ضخمة في مدينة زابوريجيا التي لا تزال خاضعة لسيطرة نظام زيلينسكي، السكان أبلغوا عن وقوع ثلاثة انفجارات على الأقل في المدينة».

وأضاف أن المعلومات الأولية تشير إلى اشتغال دفاعات قوات كييف الجوية في بلدة فولنيانسك شمالي المدينة، وفي مناطق أخرى جنوبها.