بوتين يعيّن «مدعين عموم» في المناطق الأوكرانية الأربع التي ضمتها روسيا

عين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس مُدعين عموم في المناطق الأوكرانية الأربع التي ضمتها روسيا مؤخرا، جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون و زابوروجيا.

وذكرت الرئاسة الروسية «الكرملين»، في بيان اليوم، أن بوتين أصدر اليوم مرسوما يقضي بتعيين جليب ميخائيلوف مدعيا عاما لجمهورية لوجانسك الشعبية، وكيريل أوسيبشوك مدعيا عاما لمقاطعة زابوروجيا، وأندريه بيتروف مدعيا عاما لمقاطعة خيرسون، وأندريه سبيفاك مدعيا عاما لجمهورية دونيتسك الشعبية.

وأشار الكرملين إلى أن تعيين هؤلاء الأشخاص يستمر لمدة خمس سنوات.