رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

بوتين يعيّن «مدعين عموم» في المناطق الأوكرانية الأربع التي ضمتها روسيا

كتب:

أ ش أ
05:17 م | الخميس 29 ديسمبر 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

عين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس مُدعين عموم في المناطق الأوكرانية الأربع التي ضمتها روسيا مؤخرا، جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون و زابوروجيا.

وذكرت الرئاسة الروسية «الكرملين»، في بيان اليوم، أن بوتين أصدر اليوم مرسوما يقضي بتعيين جليب ميخائيلوف مدعيا عاما لجمهورية لوجانسك الشعبية، وكيريل أوسيبشوك مدعيا عاما لمقاطعة زابوروجيا، وأندريه بيتروف مدعيا عاما لمقاطعة خيرسون، وأندريه سبيفاك مدعيا عاما لجمهورية دونيتسك الشعبية.

وأشار الكرملين إلى أن تعيين هؤلاء الأشخاص يستمر لمدة خمس سنوات.

اقرأ المزيد:

بوتين: نعزز وتيرة بناء السفن الحربية لضمان أمن واستقرار روسيا

بوتين يجري محادثات مغلقة مع نظيره الصيني عبر «الفيديو كونفرانس» غدا

«الجارديان» تسلط الضوء على قرار بوتين بحظر بيع النفط لدول تعتمد سقف السعر

وزير الخارجية الروسي: وزارة الدفاع الأمريكية هددت باغتيال بوتين
بقلم أ ش أ