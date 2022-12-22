زيلينسكي: السلام العادل لا ينطوي على أي مساومة بشأن وحدة أراضي أوكرانيا

أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، عن أمله في أن تكون لقائاته بأعضاء الكونجرس الأمريكي مثمرة، معربًا عن أمنياته بموافقة الكونجرس على دعم أوكرانيا بـ45 مليار دولار أمريكي.

الدعم الأميركي المقدم من التحالف الدولي مهم جدا

وأوضح زيلينسكي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الدعم الأميركي المقدم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن مهم جدا لهم، معتبرًا أن تقديم واشنطن منظومة باتريوت لأوكرانيا خطوة مهمة جدا.

وأكد الرئيس الأوكراني، أن السلام العادل هو وصف فلسفي، موضحا: «في مفهومي هو لا يتضمن أي مساومة بالحقوق»، مشددًا على أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام عادل مع من شن الحرب ضدهم، لافتا إلى أنه اقترح أيضا صيغة دولية للسلام.

السلام العادل لا ينطوي على أيّ مساومة على وحدة الأراضي

وأشار زيلنيسكي إلى أن أوكرانيا تتعرض لاستبداد روسيا، وأنهم معنيون بدعم المجتمع الأمريكي ضد الطغيان، مشددًا على أن السلام العادل لا ينطوي على أيّ مساومة على وحدة أراضي أوكرانيا.

وتحدث الرئيس الأوكراني عن إمداد الولايات المتحدة الأمريكية لبلاده بأنظمة الدفاع الجوي الصاروخية «باتريوت»، قائلًا إن هذه الأنظمة ستعزّز بقوة قدرات الدفاع الأوكرانية.