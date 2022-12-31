6 نصائح لشراء مشترك كهربائي لا يسبب حوادث.. ابتعد عن مجهول المصدر

تقع بعض الحوادث بسبب الاستخدام الخاطئ للأجهزة والأدوات الكهربائية بالمنزل، ومن بينها المشترك الكهربائي، إذ يحدث تلامس وانفجار بسببه في كثير من الأحيان.

وهناك بعض المعايير والمواصفات الخاصة بالمشترك الكهربائي؛ التي يجب الالتزام بها عند شرائه واستخدامه من أجل ضمان الحفاظ على السلامة العامة، وأمان المستهلك.

نصائح اختيار المشترك الكهربائي واستخدامه بشكل جيد

وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعض الخطوات التي يجب اتباعها لاختيار المشترك الكهربائي وحماية أفراد أسرتك.

1- يجب الحرص عند الشراء على اختيار المنتجات الموثوق بها والابتعاد عن المنتجات رخيصة الثمن مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات القياسية ومعايير الجودة.

2 - عند الاختيار يجب التركيز في شراء المشترك الذي يوجد به زر حماية عمومي للحماية يفصل أوتوماتيكيا عند زيادة الأحمال.

3- وحتى يكون عمليًا ومفيدًا وقت الاستخدام يجب اختيار المشترك الذي تكون جميع برايز المشترك صالحة لتركيب جميع أنواع الفيش مع وجود غوالق لجميع الفيش حتى لا تحدث أشياء غير محمودة أو ماس كهربائي.

4- الحرص على أن يكون الجسم الخارجي للمشترك الكهربائي مصنع من مادة مقاومة للاشتعال وأن تكون جميع الأجزاء الداخلية من النحاس فهذا افضل لضمان السلامة.

5- ضرورة التأكد من أن مشترك الكهرباء يعمل بشكل صحيح قبل استخدامه.

6- عند الاستخدام يجب التأكد من سلامة الأجهزة الكهربائية التي تقوم بتوصيلها بمشترك الكهرباء، وبالنسبة للأجهزة الكهربائية الكبيرة في المنزل مثلا الثلاجة والغسالة والمجفف من الأفضل توصيلها مباشرة بالكهرباء بدون مشترك كهرباء.