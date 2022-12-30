أسعار الأعلاف والذرة الصفراء اليوم.. تراجع 5 آلاف جنيه في الطن

أكد حاتم عبدالغفار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، في محافظة كفر الشيخ، أن أسعار الأعلاف والذرة الصفراء اليوم بالمحافظات شهدت تراجعا كبيرا تخطى حاجز 3 آلاف جنيه في طن الذرة، وما يزيد عن 5 آلاف جنيه في بعض أنواع الكُسب والعلف، وذلك طبقا لتداولات اليوم داخل الأسواق الحرة والمتاجر، مشيرا إلى أن الدولة اتخذت إجراءات ساعدت على تراجع أسعار الأعلاف والذرة، منها الإفراج الجمركي عن المستورد منها.

أسعار الأعلاف والذرة الصفراء اليوم الجمعة

وسجل سعر طن الذرة الصفراء البرازيلي 10 آلاف و200 جنيه للطن، بتراجع بلغ 3 آلاف و300 جنيه عن كل طن مباع، والذرة الصفراء الأوكرانية 10 آلاف جنيه، بتراجع بلغ 3 و400 جنيه في الطن، والذرة الروماني 10 آلاف و100 جنيه للطن، بتراجع 3 آلاف و450 جنيها عن كل طن.

أما سعر طن الذرة الأرجنتيني فسجل 10 آلاف و200 جنيه، وسط تراجع بلغ 3 آلاف و500 جنيه عن كل طن.

وأشار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ لـ«الوطن»، إلى أن أسعار الأعلاف والذرة الصفراء اليوم شهدت تراجعا في أسعار الذرة والأعلاف لم يحدث من قبل، مشيرا أن المساحات المنزرعة في أراضي المحافظات من محصول الذرة الصفراء والشامية خلال 2022 بلغت 9 ملايين طن.

أسعار الأعلاف والذرة الصفراء اليوم وكسب الصويا

كما سجلت أسعار كسب الصويا بروتين 44% سعر 23 ألف جنيه للطن الواحد، بتراجع تخطى 5 آلاف جنيه عن كل طن، بينما سجل بروتين 23% من نوع التسمين 22 ألفا و200 جنيه للطن الواحد.

وسجلت بذور الصويا فول فات 29 ألف جنيه للطن المستورد، و28 ألفا و600 جنيه للمنتج المحلي، بتراجع بلغ 1200 جنيه عن كل طن، بينما سجل سعر بروتين 45% من الذرة الصفراء سعر 15 ألفا و50 جنيها للطن، بتراجع 1250 جنيها عن كل طن، وسعر طن بروتين 19% سعر 21 ألفا و500 جنيه لكل طن، أما بروتين 21% فسعره 21 ألفا و650 جنيها لكل طن.

وسجل سعر طن الجلوتين المستورد 32 ألفا و500 جنيه لكل طن، وسط تراجع بلغ 5 آلاف و50 جنيها عن كل طن، والجلوتين المحلي 33 ألفا و100 جنيه، بتراجع 5 آلاف جنيه.

أما طن أعلاف الماشية بغرض التسمين فسجل 20 ألفا و800 جنيه لكل طن، وبروتين 46% بغرض التسمين 23 ألف جنيه، وقشر الفول الصويا 8300 جنيه لكل طن، فيما سجلت الردة الأمريكية 15 ألف و200 جنيه عن كل طن، بتراجع 200 جنيه في الطن الواحد.