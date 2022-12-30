مدينتان بروسيا تسجلان أرقاما قياسية مناخية في ليلة رأس السنة

«قد يكون اليوم الأول من عام 2023 في موسكو وبطرسبرج الأكثر دفئا في تاريخ الأرصاد الجوية»، بهذه الجملة صرح رومان فيلفاند، المدير العلمي للمركز الروسي للأرصاد الجوية والهيدرولوجية، في حديث أدلى به مساء أمس الخميس، لوكالة «تاس» الروسية، قائلا إن درجة حرارة الجو سترتفع إلى 4-5 درجات مئوية فوق الصفر.

درجة الحرارة في موسكو

وبحسب وكالة «تاس»، في الأول من ينايرعام 1973، سُجلت درجة الحرارة القياسية للجو في موسكو، حيث تجاوزت معدل 4.2 درجة مئوية فوق الصفر.

وأضاف فيلفاند: «في عام 2023، ستقترب درجات الحرارة من هذا الرقم القياسي أو حتى تتجاوزه، إذ أنه يتوقع أن تزيد درجات الحرارة عن 3-5 درجات فوق الصفر في العاصمة الروسية موسكو، وقد تصل 6 درجات مئوية فوق الصفر في مقاطعة موسكو».

رقم قياسي

وتابع: «من المتوقع أيضا أن يكون الأول من يناير في بطرسبرج دافئا بشكل غير معتاد، حيث سُجلت هناك قيمة قياسية عام 2017 حيث بلغت درجة الحرارة 4.5 درجة مئوية فوق الصفر ويحتمل أن تقترب عام 2023 درجة الحرارة في 1 يناير من هذا المعدل أو تتجاوز هذا الرقم القياسي المرتفع للغاية».

وبحسب مركز الأرصاد الجوية الروسي، يتوقع أن تصل درجة الحرارة في بطرسبورج يوم الأحد 4 درجات مئوية فوق الصفر وما فوق ذلك.