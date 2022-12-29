مراسل قناة القاهرة الإخبارية بنيويورك: هناك مواطنين عالقين في الشوارع بسبب الثلوج

كشف ياسر نور الدين، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، من نيويورك، عن تفاصيل حالة الطقس، مشيرًا إلى أن الفترة الصعبة من العاصفة الثلجية التي تضرب الولايات المتحدة الأمريكية الآن لم تمر.

العاصفة الثلجية هي الأصعب منذ 40 عام

وأوضح «نور الدين» خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد بيشتو، في فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هذه العاصفة الثلجية هي الأصعب منذ 40 عاما، لافتًا إلى أن البعض أطلق عليها عاصفة القرن وإعصار القنبلة.

وأشار مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن العاصفة جاءت قوية ومباغتة للسكان، خاصة في مدينة بافلو، والتي تحاول الشرطة الأمريكية فتح بعض الشوارع بها، لوصول الثلوج فيها لأكثر من متر ونصف.

بعض المواطنين لم يستجيبوا لتعليمات عدم الخروج وعلقت بهم السيارات

وأكد ياسر نور الدين، أن هناك الكثيرين ممن انقطعت بهم السبل في الشوارع بسبب الثلوج، مشيرًا إلى أن السلطات حذرت المواطنين من الخروج في هذه الفترة، خاصة أنها فترة أعياد الميلاد والكريسماس، لكن بعض المواطنين لم يستجيبوا وعلقت بهم السيارات في الشوارع.

ولفت إلى أن جريدة «واشنطن بوست»، اعتبرت هذه الأجواء هي نتيجة للتغيرات المناخية، مؤكدًا أن مثل هذه العواصف لا تتحملها الدول العظمى، ولا تستطيع أن تفعل أكثر مما فعلت.