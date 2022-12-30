نوة رأس السنة تضرب بقوة.. أمطار في الإسكندرية وغيوم تحاصر مطروح

سقطت أمطار متوسطة على مناطق في شرق محافظة الإسكندرية، ودفعت شركة مياه الصرف الصحي بسيارات للتعامل مع بؤر تجمعات المياه في الشوارع، فيما حاصرت الغيوم المحملة بمياه الأمطار المدن المطلة على سواحل مطروح.

تحذيرات الأرصاد من تقلبات الطقس

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الجمعة، إذ أشارت إلى سقوط أمطار، وذكرت أن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، ويصاحبها سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، ومن المتوقع أن تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري مع تقدم ساعات النهار.

ووفقا لتوقعات الهيئة، فإن درجة الحرارة صباحا على القاهرة الكبرى تسجل 12 مئوية، ومستوى الرؤية الأفقية 4000 متر، مع تكون شبورة مائية على الطرق الساحلية والقريبة من المسطحات المائية على البحرين المتوسط والأحمر ونهر النيل.

تعليق الصيد بسبب الطقس

وقال نصر الله الفردي رئيس جمعية الصيادين بمطروح لـ«الوطن»، أن حاله الطقس غير مستقره بسبب نوة رأس السنة، ما أدى إلى تعليق الصيد في ميناء مرسى مطروح الشرقي وميناء مرسى مطروح الغربي وميناء السلوم للحفاظ على أرواح البحارة حتى تستقر حالة البحر.

وسجلت درجة الحرارة اليوم في مطروح 19 - 13، وفي الإسكندرية 20 - 14، وفي القاهرة 22 - 11، وفي طنطا 21 - 11، وفي شرم الشيخ 22 - 16، وفي أسوان 23 - 9.