«في خدمتك».. حالات يجوز فيها الجمع بين معاشين

في العديد من الأوقات يراود المواطنين سؤال، هل يجيز لهم القانون الجمع بين معاشين بعد وفاة أحد الزوجين؟ إذ يبدأ الطرف الحي في رحلة البحث عن معاش المتوفى، ويظل التساؤل موجود في هل يحق لهم الحصول على معاشين، وفي هذا الصدد علق أشرف ناجي المحامي بالنقض، على هذا الموضوع، قائلًا إن القانون حدد حالات للجمع بين معاشين.

وأضاف المحامي أن المادة 104 من قانون رقم 148 لسنة 2019 لإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات نصت، على أنه «استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها في المادتين 102 و103 أن يجمع المستحق بين المعاشات أو بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش خلال الحالات التالية:

القانون حدد 5 حالات للجمع بين معاشين

1- أن يجمع المستحق بين المعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاشات المقررة في المادة 24 الفقرة الأخيرة، وأن يكمل المعاش لهذا المقدار وفقًا للترتيب المنصوص عليه، أن يربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة بما لا يزيد على إجمالي المعاشات.

2- أنت تجمع الأرملة بين معاشها الخاص ومعاشها عن زوجها، منتفعة بأحكام القانون، كما تجمع بين معاشها من زوجها وبين دخلها من عملها أو مهنتها وذلك دون حدود.

3- أن يجمع المستحق بين المعاش والدخل في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش.

4- أن يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.

5- أن يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.