مليون و600 ألف جنيه.. إيرادات 4 أفلام في شباك التذاكر خلال يوم واحد

حققت إيرادات الأفلام المعروضة في دور العرض السينمائية، مساء أمس نحو مليون و688 ألف و531 جنيه، والبالغ عددها 4 أفلام، ويتصدر فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل للفنان محمد هنيدي، شباك التذاكر بإيرادات مليون و604 ألف و107 جنيه، خلال 24 ساعة، ويشاركه البطولة محمد سلام، ياسر الطوبجي، الفنانة اللبنانية نور، حجاج عبدالعظيم، تأليف أمين جمال ومحمد محرز، إخراج خالد مرعي.

إيرادات فضل ونعمة 36 ألف جنيه

وحقق فيلم فضل ونعمة، إيرادات في شباك التذاكر خلال الـ 24 ساعة الماضية تقدر بـ 36 ألف و80 جنيه، بطولة هند صبري، ماجد الكدواني، شريف دسوقي، بيومي فؤاد، سما إبراهيم، محمود حافظ، تأليف أيمن وتار، إخراج رامي إمام.

34 ألف إيرادات فيلم تحت تهديد السلاح

وجاء فيلم تحت تهديد السلاح، في المركز الثالث من حيث الإيرادات في شباك التذاكر أمس، محققا 34 ألف و495 جنيه، بطولة حسن الرداد، مي عمر، شيرين رضا، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

13 ألف جنيه إيرادات فيلم هاشتاج جوزني

وتذيل فيلم هاشتاج جوزني، القائمة بإيرادات 13 ألف و849 جنيه، بطولة أمير المصري، مايان السيد، صابرين، بيومي فؤاد، إسلام إبراهيم، دينا، محمد محمود، سامي مغاوري، تأليف محمد سمير مبروك، إخراج عصام نصار.