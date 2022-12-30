فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل» يتصدر شباك التذاكر بإيرادات مليون جنيه

حقق فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل بطولة الفنان محمد هنيدي، إيردات في شباك تذاكر السينما أمس الخميس تقدر بنحو مليون و604 آلاف و107 جنيه، وتصدر الفيلم إيرادات شباك التذاكر منذ طرحه في دور العرض السينمائية، يوم 28 ديسمبر الجاري.

أبطال فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل

فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل، بطولة محمد هنيدي، محمد سلام، نور اللبنانية، ياسر الطوبجي، أحمد فؤاد سليم، حجاج عبدالعظيم، مادلين طبر، ضياء الميرغني، محمد رضوان، محمد الصاوي، رحمة أحمد، من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، إخراج خالد مرعي.

نصيحة محمد هنيدي للفتيات

ووجّه محمد هنيدي، في بث مباشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، نصيحة للفتيات بالتوقف عن الهوس بعمليات التجميل، خصوصًا صغيرات السن، مطالبًا إياهن بضرورة الشعور بالرضا، وتأكيده أن فيلمه الجديد «نبيل الجميل» يحمل رسالة موجهة إلى هذه النوعية من الفتيات.

المظهر الخارجي ليس كل شيء

وتدور أحداث الفيلم، حول الدكتور نبيل، والذي يجسد شخصيته محمد هنيدي، يواجه كثير من المواقف والمفاجآت خلال عمله باعتباره طبيب تجميل، وذلك في إطار كوميدي، وتتمحور رسالته حول أن المظهر الجمالي والاهتمام بالشكل الخارجي ليس كل شيء.