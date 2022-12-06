حسن الرداد: فيلم «تحت تهديد السلاح» مأخوذ من قصة حقيقية

كشف الفنان حسن الرداد، عن كواليس استعداده لفيلمه الأخير «تحت تهديد السلاح»، ورد فعل عندما علم بأن الفيلم مأخوذ من قصة حقيقية وتحديدا من ملفات بمكتب محاماة.

تواصلت مع طبيب لإتقان الدور

وأضاف حسن الرداد خلال لقاء ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إسعاد يونس، «أيمن بهجت قمر قال لي إن الفيلم من ملفات بمكتب محاماة وهو الأمر الذى أعطاني دفعة كبيرة للعمل على الشخصية بصورة كبيرة وتواصلت مع طبيب لزيادة اتقاني الدور بشكل مثالي».

وتحدث الفنان حسن الرداد، عن دراسته في معهد فنون مسرحية والتجارب التي اكتسبها، مشيرا إلى أنه يهتم بتقديم أعمال متنوعة ولا يتمحور في الكوميدي فقط أو الرومانسي فقط أو الأكشن فقط.

دراسته في معهد الفنون

وتابع قائلا «لما جيت أمثل ودخلت معهد فنون مسرحية كان مجال حلو للطالب، وعملت حاجات كتير خلتني أجرب شخصيات كتير على المسرح علشان لما أطلع السوق أبقى عارف إيه الحاجات الحلوة والحاجات اللي قوي فيها».

وواصل الرداد: «بجانب أني درست تجارب نجوم الكبار، وبعد فترة اكتشفت أن الجمهور مش بيحب يشوف الفنان في جانب معين، لذلك بقيت مهتم ومعني أني أقدم حاجات مختلفة ومتنوعة ومش بحصر نفسي في إطار واحد».