إعادة فتح شارع الهرم بعد انتهاء الغلق الكلي.. تعرف على التحويلات الجديدة

أعلنت الإدارة العامة للمرور انتهاء أعمال غلق شارع الهرم، التي بدأت في الساعة الواحدة صباح واستمرت حتى السادسة من صباح اليوم بسبب قطع عرضي بشارع الهرم وتحديداً المسافة المحصورة بين شارع ناصر الثورة حتى شارع أحمد لطفي السيد في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة باتجاه المريوطية وذلك لقيام حي العمرانية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بصيانة خط مياه الشرب لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

صيانة خط مياه الشرب

وبعد انتهاء أعمال صيانة خط مياه الشرب من شركة مياه الشرب بالجيزة أعادت إدارة المرور الطريق إلى ما هو عليه لتسير حركة السيارات بشكل طبيعي من نفق نصر الدين بالجيزة في اتجاه المريوطية حتى محطة المطبعة، والانحراف يمينا واجباريًا والسير في الاتجاه الموازي لشارع الهرم حتى عبور شارع العريش.

عودة حركة السيارات إلى شارع الهرم مرة أخرى

وتعود حركة السيارات إلى شارع الهرم مرة أخرى قبل مستشفى الهرم وتستكمل حتى ميدان الرماية، والقادم من الرماية يستمر في السير حتى المريوطية ثم يلزم اليمين إجباريًا، ثم دخول شارع ترسا في الاتجاه الموازي لشارع الهرم حتى نهايته، والدوران لجهة اليسار ودخول شارع الهرم من أمام مبني محافظة الجيزة

كانت محافظة الجيزة أعلنت أمس عن غلق شارع الهرم وحددت الطرق المغلق وفتحت طرق بديلة أمام حركة السيارات.