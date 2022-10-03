تعرف على التحويلات المرورية الجديدة بعد ‎غلق محور 26 يوليو لتطويره

أجرت الإدارة العامة للمرور إجراء تحويلات مرورية، بالتزامن مع غلق محور 26 يوليو مع استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوسعة محور 26 يوليو وتنفيذ أعمال رفع «الكمر الخرساني» لكوبري تقاطع طريق أبراج الكهرباء مع المحور بنفس موقع نفق الأمن المركزي الذي جرى هدمه، وذلك أعلى الاتجاه من مدينة 6 أكتوبر اتجاه ميدان لبنان بإجمالي 12 كمرة، وتم إجراء التحويلات المرورية للقضاء على أي كثافات مرورية وتسيير الحركة المرورية.

تحويلات مرورية بالتزامن مع غلق محور 26 يوليو

أجرت الإدارة العامة للمرور تحويلات مرورية بالتزامن مع غلق محور 26 يوليو، إذ أوضحت أنَّه سيكون هناك غلق عرضي في محور 26 يوليو للقادم من مدينة 6 أكتوبر في اتجاه ميدان لبنان، وتحويل الحركة المرورية إلى منزل محور 26 يوليو المؤدي إلى طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي في اتجاه محطة الرسوم.

القادم من 6 أكتوبر

كما أجرت الإدارة العامة للمرور التحويلات المرورية، حيث أوضحت أنه على القادم من مدينة 6 أكتوبر ويرغب في الوصول إلى ميدان لبنان، إستخدام الطريق الدائري القوس الغربي ومنه إلى منزل الدائري المؤدي إلى محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان أو استخدام محور أحمد عرابي.

أما عن تفاصيل أعمال محور 26 يوليو ورفع «الكمر الخرساني»، فإنَّه تمّ رفع 6 كمرات خرسانية اعتبارًا من الساعة 12.5 صباح يوم الجمعة وحتى الساعة 12 ظهرًا.

رفع 6 كمرات خرسانية

كما سيتمّ رفع 6 كمرات خرسانية اعتبارًا من الساعة 12.5 صباح يوم الجمعة الموافق 7 أكتوبر 2022 وحتى الساعة 12 ظهر اليوم نفسه.