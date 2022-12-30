قناة القاهرة الإخبارية: برلين ترى في استخدام الفحم ضرورة لاجتياز الشتاء

قال عربي مرزوق مراسل القاهرة الإخبارية من برلين، إن المانيا بدأت الاعتماد على استخدام الفحم كبديل للغاز في إنتاج الكهرباء، إذ أن المانيا تنتج كمية كبيرة من الكهرباء لدعم الصناعة والمنازل، لكن الحكومة الألمانية أعادت استخدام الفحم لتوفير الغاز في توفير التدفئة بالمنازل للمواطنين الألمان والصناعة الالمانية.

خطة بألمانيا للتخلص من الفحم بصورة تدريجية خلال الـ 10 سنوات القادمة

وأضاف مرزوق في حديثه من برلين على قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك خطة بألمانيا للتخلص من الفحم بصورة تدريجية خلال 10 سنوات، غير أن انقطاع إمدادات الغاز الروسي نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية هو ما أضطر الحكومة الالمانية لإعادة استخدام الفحم بكميات كبيرة، مؤكدًا أنه لا يوجد سبيل آخر الآن، إذ أن كميات الغاز المسال الموجودة بالعالم خلال الفترة الحالية هي كميات قليلة جدًا وفقًا للدراسات التي قامت بها الحكومة الالمانية.

عقود الحصول على الغاز هي عقود قصيرة الأجل مرتفعة الثمن

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية ببرلين، أن عقود الحصول على الغاز هي عقود قصيرة الأجل مرتفعة الثمن بشكل كبير وفقًا لتقديرات الحكومة الألمانية التي لجأت للفحم لأنها تريد اجتياز الشتاء الجاري وإنتاج الكهرباء وبداية من فصل الصيف المقبل سوف تكون هناك إستراتيجية جديدة للانتهاء تدريجيًا من كميات الفحم المستخدمة خلال فصل الشتاء المقبل.