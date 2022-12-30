روسيا ترحب بعودة حركة المسافرين مع الصين بشكل سريع

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن بلادها ترحب بعودة حركة المسافرين مع الصين.

وقالت زاخاروفا، حسبما أفادت قناة «روسيا اليوم»، الإخبارية، اليوم، أن روسيا ترحب بفتح حركة المسافرين عبر نقاط التفتيش الحدودية بأسرع وقت ممكن، وكذلك رفع قيود مكافحة الأوبئة التي تؤثر على حركة البضائع، مؤكدة أن موسكو مستعدة للنظر في هذه الأمور فور تلقيها الطلب من الشركاء الصينيين.

وأعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، عن أملها في الاستئناف التدريجي للتبادلات واسعة النطاق بين الشعبين الصيني والروسي.