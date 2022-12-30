«الخارجية الأمريكية» تؤكد ضرورة وقف هجمات روسيا والانسحاب من أوكرانيا

شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على ضرورة أن توقف روسيا هجماتها وتسحب قواتها من أوكرانيا وتلتزم بالسلام.

وكتب بلينكن في تغريدة عبر موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، أن أوكرانيا طرحت رؤية للسلام.

وتساءل: «ما رد موسكو؟ وابل آخر من الضربات الصاروخية على البنية التحتية الحيوية للطاقة».

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن نوفمبر الماضي عن رؤيته لإحلال السلام في أوكرانيا تشمل 10 نقاط، خلال خطابه عبر الإنترنت في قمة مجموعة العشرين.

وتواصل روسيا هجماتها، إذ استهدفت الصواريخ الروسية العاصمة الأوكرانية كييف ومدنا عدة في أنحاء البلاد أمس في موجة جديدة من الهجمات الصاروخية.