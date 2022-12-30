انتهاء 87% من مشروعات «الشباب والرياضة» بالمنوفية ضمن «حياة كريمة»

منذ إطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى الريف المصري، وشهدت قرى ريف مصر تطورات طائلة، لم تشهدها مصر منذ زمن بعيد، جاءت تلك التطورات والإنجازات في جميع مجالات الحياة.

تنفيذ 14 مشروعًا للشباب والرياضة في أشمون

وقال علاء الدين حسن، منسق عام مبادرة حياة كريمة بمحافظة المنوفية، إنه جرى الانتهاء من تنفيذ 14 مشروعًا من مشروعات قطاع الشباب والرياضة، بقرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، بنسبة تنفيذ 87%.

وأضاف منسق عام مبادرة حياة كريمة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جاري تنفيذ 29 مشروعًا من مشروعات قطاع الشباب والرياضة من أصل 43 مشروعًا بنسبة تنفيذ 87%، داخل قرى مركز أشمون.

وأكد أن «حياة كريمة»، تعمل على تحقيق إنجازات هائلة في قطاع الشباب والرياضة داخل الريف المصري وبالأخص داخل القرى الأكثر احتياجًا.

الاستعداد للمرحلة الثانية لحياة كريمة في المنوفية

وأوضح أن المبادرة تستعد لإطلاق المرحلة الثانية في المنوفية، وتشمل مراكز الباجور ومنوف وقويسنا، من خلال عقد اللقاءات والحوارات المجتمعية لشرح آليات عمل المبادرة وسماع شكاوى المواطنين لحلها.