مستشار بـ«العربية للتصنيع»: حياة كريمة وراء قرار زيادة إنتاج طلمبات الصرف

قال الدكتور محمد مكي الاستشاري الفني لإنشاء مركز التصنيع الرقمي، إن فكرة مشروع تصنيع طلمبات الصرف الصحي، جاءت بعد إطلاق الرئيس السيسي مبادرة مشروع حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

وأشار إلى أن الهيئة العربية للتصنيع ومصنع المحركات تحديدًا كان يعمل على تصنيع الطلمبات الرأسية الخاصة بمشروع الصرف الصحي والصرف الزراعي والصرف الصناعي، لكن الطاقة الإنتاجية في ذلك الوقت نهاية عام 2019 كانت تبلغ 8 طلمبات شهريًا فقط، وهو ما دفع الهيئة العربية للتصنيع للدخول بقوة إلى مجال الرقمنة لتسريع عملية الإنتاج.

إنتاج الطلمبات باستخدام التكنولوجيا

وأضاف مكي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، أن ما يعيشه العالم الآن ليس عصر التحول الرقمي إنما عصر التحدي الرقمي، والذي سيقوم بفرض نفسه على كافة مناحي الحياة، كالصناعة والتعليم وغيرها من المجالات، وهو ما دفع الهيئة العربية للتصنيع لاتخاذ القرار بتصنيع هذه الطلمبات الرأسية، بصورة سريعة، بالتعاون والتلاحم مع مؤسسات الدولة.

دور الجامعات في تقديم الاستشارات الفنية للمشروعات

وأوضح الاستشاري الفني لإنشاء مركز التصنيع الرقمي أن الهيئة العربية للتصنيع استشارت جامعة الإسكندرية للتعرف على أفضل تقنيات تصنيع هذا المشروع، لافتًا إلى دوره كمستشار فني للمشروع في التخطيط واختيار الماكينات والمعدات والموردين المختلفين، مؤكدًا أن المشروع ساهم فيه أبناء مصر من كافة المجالات.