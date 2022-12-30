رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

زيارات ميدانية لطلاب معهد الخدمة الاجتماعية ببنها لمشروعات «حياة كريمة»

كتب:

حسن صالح
09:40 ص | الجمعة 30 ديسمبر 2022
طلاب معهد خدمة اجتماعية يزورون مشروعات «حياة كريمة»

طلاب معهد خدمة اجتماعية يزورون مشروعات «حياة كريمة»

نظمت وحدة البحوث والدراسات بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها، سلسلة من الندوات التثقيفية بشبين القناطر ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وعرضت الندوة مشروعات «حياة كريمة»، والتي شملت مشروعات في البنية التحتية والصرف الصحي والمدارس ومشروعات صحية وتنمية المرأة، وكذلك مجمع خدمات حكومية ومشروع تبطين الترع.

تفقد مشروعات مبادرة «حياة كريمة»

وأشارت الدكتورة منى السبعيني، مدير وحدة البحوث والدراسات بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها، إلى تنظيم جولة ميدانية للطلاب لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية، والتي تستهدف مركز شبين القناطر بإجمالي 9 وحدات محلية، و36 قرية و148 عزبة، بإجمالي 770 مشروع بتكلفة بلغت 7 مليار جنيه تقريبا، وذلك لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها لتحقيق تنمية مستدامة وفقا لرؤية مصر 2030

وتعرف الطلاب وشاهدوا على أرض الواقع إنجازات الدولة التي تحولت لواقع ملموس وليس فقط شعارات وهذا ما يدعم روابط الولاء والانتماء الوطني لدى الشباب،

تقييم مشروعات «حياة كريمة»

كما قام الطلاب بعمل استبيان لعينة من ابناء قرية الاحراز لقياس تقييم فعالية مشروع حياة كريمة بالمناطق المستهدفة بمركز شبين القناطر كمرحلة أولى من مراحل تنفيذ المبادرة.

 

اقرأ المزيد:

محافظ القليوبية يتفقد مشروعات رصف شبين القناطر ضمن «حياة كريمة»

حياة كريمة بـ«القليوبية»: تنفيذ 795 مشروعا متنوعا بتكلفة 7.1 مليار جنيه

موضوعات أبحاث التيرم الأول بمدارس القليوبية.. «حياة كريمة» والترشيد أبرزها

محافظ القليوبية: تنفيذ 71% من مشروعات «حياة كريمة» في قرى شبين القناطر

القليوبية تستقبل قافلة «ستر وعافية 2» في قرى مبادرة حياة كريمة

وكيل «رياضة القليوبية» يتابع تنفيذ فعاليات الحملات القومية في قرى «حياة كريمة»

وكيل «رياضة القليوبية» يتابع معدلات تنفيذ أعمال تطوير مراكز شباب «حياة كريمة»

مواطنو القليوبية يوجهون رسائل دعم للرئيس: حارب الإرهاب ووفر حياة كريمة للمصريين

محافظ القليوبية: الانتهاء من 20 مكتب بريد بشبين القناطر ضمن «حياة كريمة»

قوافل ومشروعات صغيرة.. «حياة كريمة» تنعش 36 قرية في القليوبية 
بقلم حسن صالح