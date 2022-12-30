زيارات ميدانية لطلاب معهد الخدمة الاجتماعية ببنها لمشروعات «حياة كريمة»

نظمت وحدة البحوث والدراسات بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها، سلسلة من الندوات التثقيفية بشبين القناطر ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وعرضت الندوة مشروعات «حياة كريمة»، والتي شملت مشروعات في البنية التحتية والصرف الصحي والمدارس ومشروعات صحية وتنمية المرأة، وكذلك مجمع خدمات حكومية ومشروع تبطين الترع.

تفقد مشروعات مبادرة «حياة كريمة»

وأشارت الدكتورة منى السبعيني، مدير وحدة البحوث والدراسات بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها، إلى تنظيم جولة ميدانية للطلاب لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية، والتي تستهدف مركز شبين القناطر بإجمالي 9 وحدات محلية، و36 قرية و148 عزبة، بإجمالي 770 مشروع بتكلفة بلغت 7 مليار جنيه تقريبا، وذلك لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها لتحقيق تنمية مستدامة وفقا لرؤية مصر 2030

وتعرف الطلاب وشاهدوا على أرض الواقع إنجازات الدولة التي تحولت لواقع ملموس وليس فقط شعارات وهذا ما يدعم روابط الولاء والانتماء الوطني لدى الشباب،

تقييم مشروعات «حياة كريمة»

كما قام الطلاب بعمل استبيان لعينة من ابناء قرية الاحراز لقياس تقييم فعالية مشروع حياة كريمة بالمناطق المستهدفة بمركز شبين القناطر كمرحلة أولى من مراحل تنفيذ المبادرة.