قوافل «حياة كريمة» تقدم خدماتها الطبية لـ 2262 مواطنا في 3 محافظات

كشفت «حياة كريمة»، جهود قوافلها الطبية في المحافظات، لتقديم الخدمات الطبية والكشوفات المجانية للأهالي، وشملت القوافل الطبية والبيطرية المجانية الأخيرة التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة، محافظات «السويس، الغربية والمنوفية»، وذلك على مدار يومي 26 و27 ديسمبر الجاري.

توقيع الكشف الطبي على 2262 مواطنا

وأعلنت مؤسسة حياة كريمة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» جهود القوافل الطبية في المحافظات الثلاث، إذ تم إجراء الكشوفات الطبية على 2262 مواطنا، وتم تحويل 59 حالة لإجراء الكشوفات الطبية في المستشفيات، وتلقي الرعاية الصحية اللازمة، فضلا عن 332 مواطنا حضروا الندوة التوعوية.

جهود القوافل الطبية لحياة كريمة في 3 محافظات

أما القافلة البيطرية في محافظة الغربية، فأجرت كشوفات على 280 حالة من الماشية والدواب، و4353 حالة من الطيور، وجاءت القوافل الطبية والبيطرية المجانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، في المحافظات الثلاث بالتعاون مع «جامعة السويس، نقابة الصيادلة، جامعة طنطا، جامعة السادات والمجلس القومي للمرأة».

وتضمنت القوافل المجانية عدة تخصصات طبية، وندوات توعوية مختلفة، مع الكشف والعلاج المجاني.