توقيع الكشف على 559 مريضا في قرية بقنا ضمن قافلة «حياة كريمة»

نظمت جامعة جنوب الوادي، تحت رعاية الدكتور، يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، والدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة شاملة لقرية الكعيمات بمركز ابوتشت، شمال محافظة قنا، وذلك ضمن «حياة كريمة».

قافلة متنوعة

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادي، أن القافلة الشاملة ضمت قوافل (طبية بشرية - رياضية – إعلامية)، وقدمت خدمات الكشف وصرف العلاج بالمجان لـ559 حالة من مختلف التخصصات.

كما قام متطوعو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بعمل توعية لأهالي القرية عن مخاطر الإدمان، وكيفية الوقاية والعلاج.

وأشار الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن القافلة الرياضية قامت بتوعية شباب القرية بأهمية ممارسة الرياضة لمجابهة الامراض والأوبئة والفيروسات، وأيضا كيفية ممارسة التمارين الرياضية والأنشطة بطريقة سليمة وعملية، وشارك في القافلة الرياضية متخصصون من كلية التربية الرياضية.

كما قامت القافلة الإعلامية بمشاركة متخصصين من كلية الاعلام بتوعية شباب القرية بأهمية العمل وإرساء القيم التي تساعد على إتقان العمل من أجل الرقي بالمجتمع والوصول لأهداف التنمية المنشودة.