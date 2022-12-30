ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بقتل زوج شقيقته رميا بالرصاص في أسيوط، بعدما كان قد تبلغ لقسم شرطة أول أسيوط بإطلاق أعيرة نارية بدائرة القسم ووجود جثة لأحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) بالمنطقة محل سكنه وبها أعيرة نارية.

القبض على المتهم

وتم تشكيل فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام أسفرت جهوده عن قيام (شقيق زوجة المجني عليه، مقيم بدائرة القسم) بإطلاق أعيرة نارية تجاهه من بندقية آلية كانت بحوزته أثناء سير المجني عليه متوجهاً لمحل عمله لوجود خلافات بينهما.

اعترافات المتهم

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة وعدد من الطلقات، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.