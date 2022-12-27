غدا أولى جلسات محاكمة نجار مسلح بتهمة قتل سروجي سيارات في الخانكة

تنظر الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات بنها، غدا الأربعاء، أولى جلسات محاكمة نجار مسلح متهم بقتل سروجي سيارات، حيث أطلق المتهم الرصاص على المجني عليه أثناء تواجده في ورشته بمنطقة القلج بمدينة الخانكة، وألقي القبض عليه، وأمرت النيابة بحبسه وإحالته لمحكمة الجنايات.

إحالة المتهم إلى جنايات بنها

وأحال المحامي العام الأول لنيابات شمال القليوبية المتهم، ويدعى «إبراهيم م ع»، 21 سنة، نجار مسلح، لمحكمة الجنايات، لأنه في غضون شهر مايو الماضي قتل المجني عليه محمد لطفي محمد رضوان عمداً مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم على قتله إثر خلاف نشب بينهما، وقام الأهالي بفضه وانصرف المتهم متوعدا المجني عليه بالثأر منه، وسولت له نفسه قتله فأعد سلاحا ناريا وتوجه إلى ورشة المجنى عليه وأطلق عدة رصاصات صوبه حتى لقي مصرعه، وتم ضبط المتهم.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم حاز وأحرز بغير ترخيص سلاحاً ناريا «مسدس»، وذخائر دون ان يكون مرخصاً له حيازتها أو إحرازها.

تفاصيل مصرع سروجي سيارات بطلق ناري في الخانكة

وأفاد شهود عيان الواقعة، أنه أثناء تواجد المجني عليه في الورشة الخاصة به تنامى إلى مسامعهم نشوب مشاجرة بين المتهم ونجل المجني عليه، وبتوجههم إليه لاستبيان الأمر نشبت مشادة بين المجني عليه والمتهم، وقام الأهالي بإنهائها وانصراف المتهم متوعدا المجني عليه بالثأر منه، وأثناء جلوسهم أمام ورشة بالمجني عليه فوجئوا بعودة المتهم مستقلا دراجة نارية، وتوقفه أمامهم مشهراً سلاحاً نارياً وأطلق عدة أعيرة نارية صوب المجني عليه، محدثا إصابته التي أودت بحياته، وبعدها حاول الفرار إلا أنه لم يتمكن من ذلك.