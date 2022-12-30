رئيس حزب البيئة العالمي: توصيات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ لم تحدث من قبل

قال الدكتور دوميط كامل رئيس حزب البيئة العالمي، إن مؤتمر المناخ COP27 الذي تم عقده بمدينة شرم الشيخ، مؤتمر غير عادي، ويعد من أهم المؤتمرات إذ تضمن العديد من القرارات والفعاليات الهامة، بينها إستراتيجيات المناخ لعام 2050 التي تم وضعها، إضافة إلى إقرار صندوق الخسائر والأضرار لأول مرة بالعالم.

إقرار صندوق الخسائر والأضرار لأول مرة يعد إنجاز كبير

وأضاف كامل في مداخلة هاتفية على قناة القاهرة الإخبارية، أن إقرار صندوق الخسائر والأضرار لأول مرة يعد إنجازا كبيرا خاصة وأن مؤتمرات المناخ السابقة تضمنت العديد من الأحاديث عن الصناديق وعن العديد من التمويلات بينها تمويل 100 مليار دولار، لكن لم يتحقق منها أي شيء، أما بمؤتمر المناخ بشرم الشيخ فأخيرًا تم تحقيق هذه الأحاديث.

شكر للرئيس السيسي

وأعرب رئيس حزب البيئة العالمي، عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي ولوزير الخارجية المصري على كافة الجهود الجدية المبذولة، لافتًا إلى أن المنطقة العربية بأكملها والعامل أجمع كان ينتظر ما ينتج عنه مؤتمر المناخ COP27، وهو ما ظهر من خلال المشاركات العالمية الكبيرة بهذا المؤتمر، منوهًا أن البيئة العالمية عولت كثيرًا على النتائج التي صدرت من مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.