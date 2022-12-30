استشاري صدر: 5 نصائح لمرضى الحساسية في فصل الشتاء.. وتحذير من تناول القهوة

حذر الدكتور طارق إبراهيم سحيم، استشاري أمراض الصدر و الحساسية، ومدير مستشفى الصدر بالسويس، من تناول مختلف القهوة وأنواع الكافيين لدورها في تهييج ونشاط الحساسية.

أوضح استشاري الصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن حساسية الأنف من الأمراض التي تحتاج إلى متابعة مستمرة، والإهمال في علاجها والتعامل معها ينتج عنه الإصابة بحساسية الأنف المزمنة، التي يكون علاجها بعد ذلك يمثل صعوبة وتتسبب فى الاحتقان والكحة الشديدة، بسبب تراكم المخاط في الحلق فور الاستيقاظ من النوم.

نصائح لمرضى الحساسية

ونصح الدكتور طارق إبراهيم سحيم استشارى أمراض الصدر، مرضى حساسية الأنف بضرورة استنشاق بخار الماء ليتولى ترطيب المخاط في الأنف وتخفيف أعراض الاحتقان.

وأضاف أن غسل الأنف بمحلول الملح يساعد على تخفيف أعراض احتقان الجيوب الأنفية، ويقلل من تأثير المهيجات مثل الغبار والتلوث والعطور.

ابتعاد المرضى عن التدخين المباشر

وشدد الدكتور طارق سحيم، على ضرورة ابتعاد مرضى حساسية الأنف عن دخان السجائر، حيث يمكن أن تزود السجائر والتدخين السلبي من خطر إصابتك بالتهاب الجيوب المزمنة، لذلك فإن التدخين يجعل التهاب الجيوب الأنفية أكثر صعوبة في علاجه.

شرب الكثير من الماء واستخدام البخاخة

ونوه بضرورة تناول الأدوية الخاصة بالحساسية أو بخاخة الأنف التي تحتوي على مادة السترويد الفعالة لتقليل أعراض التهاب الجيوب الأنفية.

وشدد على ضرورة شرب الكثير من المياه للمساعدة على ترطيب الجيوب الأنفية والتقليل من آثار مرض حساسية الأنف.