إصابة طفل سقط من جرار زراعي في المنوفية

استقبل مستشفي قويسنا العام طفلا مصابا إثر تعرضه لحادث، وتبين إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ، وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى الجامعي في مدينة شبين الكوم لوضعه في العناية المركزة.

إصابة طفل في حادث بقويسنا

بالانتقال والفحص من قوة أمنية في مركز شرطة قويسنا، تبين أن الطفل يبلغ من العمر 11 عاماً وأصيب في حادث، وبسؤال أفراد أسرته، أكدوا أنه كان يتشبث في جرار زراعي وسقط علي الأرض، نافين وجود شبهه جنائية حول الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

وتلقي اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد محمد كوينه مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد إصابة طفل في حادث بدائرة المركز، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

السيطرة على حريق بمدينة السادات

على صعيد آخر، نجحت الحماية المدنية في محافظة المنوفية، في السيطرة على حريق نشب في شقه سكنية بدائرة مدينة السادات، دون خسائر في الأرواح، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحريق.